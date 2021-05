La Russia resta però sul chi va là e oggi Vladimir Putin ha fatto il punto della situazione con il presidentissimo Alexander Lukashenko - alleato sì, ma sempre più scomodo. L'eterno leader bielorusso, in sella dal 1994, è volato per l'ennesima volta a Sochi (è il terzo incontro dall'inizio del 2021) avendo gioco facile nell'indicare l'Occidente come il nemico comune.