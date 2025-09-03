Crisi Francia, Macron incontra leader partito prima del voto di fiducia

La Francia rivive l'incubo del terrorismo dopo che un uomo ha aggredito con un coltello alcuni passanti a Marsiglia ferendoli. Il tutto è avvenuto in seguito ad una lite tra l'assalitore, un tunisino, in libertà vigilata e il personale di un hotel dove alloggiava senza pagare da tempo il soggiorno. L'uomo è uscito in strada armato di una spranga e due coltelli, gridando Allahhu Akbar, per poi essere raggiunto dai proiettili della Polizia. Il Presidente francese si trova ora a dover gestire diversi fronti, prima la crisi politica nel Paese e ora anche l'allerta sicurezza. Macron, che per cercare una soluzione al clima di incertezza aveva indetto una riunione con i Capi della Maggioranza chiedendo loro di lavorare con i Socialisti in modo da evitare lo scioglimento del Parlamento e la conseguente convocazione di nuove elezioni politiche anticipate. A nulla invece era servito l'incontro tra il Primo Ministro Bayrou e l'estrema Destra francese rappresentata dal Leader del partito di Rassemblement National Jordan Bardella e la tre volte candidata alla Presidenza Marine Le Pen. Il Rassemblement National e gli altri partiti d'Opposizione, tra cui i Socialisti hanno i numeri per far cadere il governo e lo faranno lunedì 08/09 quando in Francia si voterà la fiducia. Un voto che il Primo Ministro francese aveva annunciato inaspettatamente la scorsa settimana, quando sperava di far approvare i suoi impopolari piani di austerità per il bilancio 2026, provocando la reazione negativa dei cittadini francesi. Se Bayrou dovesse effettivamente avere la peggio nel voto della prossima settimana, il Presidente Emmanuel Macron dovrà scegliere se nominare un nuovo Primo Ministro oppure indire elezioni parlamentari anticipate e questo scenario è l'obiettivo del Leader del partito di estrema Destra Marine Le Pen, che non perde occasione per attribuire tutta la colpa dell'attuale crisi politica al Primo Ministro francese. "Quello di Bayrou, fa sapere la Leader è un suicidio politico, se oggi abbiamo il caos, lui ne è l'unico responsabile". .