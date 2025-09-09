Crisi Francia, Macron nomina Lecornu nuovo primo ministro

Il cerino è passato in mano a Sébastien Lecornu, l'attuale Ministro della Difesa, macronista della prima ora, è stato scelto come nuovo inquilino di Matignon dal Presidente francese. Emmanuel Macron aveva in realtà già pensato a lui per il dopo Barnier lo scorso dicembre Francois Bayrou era riuscito a imporre il suo nome come Primo Ministro. Sappiamo com'è andata. L'ultimo incontro tra il Presidente e l'ormai ex Premier è durato circa un'oretta, un faccia a faccia non particolarmente rapido e sicuramente non indolore. Archiviata l'avventura triste di Bayrou, il futuro appare oltremodo incerto. Ce la farà un fedelissimo del Presidente a mettere in piedi un esecutivo efficace e duraturo che convinca non solo i partiti dell'Assemblea Nazionale, ma soprattutto i francesi della necessità di una manovra lacrime e sangue?. Per questo le fragilità non sono solo politiche. "Settembre è un mese propizio per ogni tipo di disordine" ha avvertito il Ministro dell'Interno Bruno Retailleau, alla vigilia di proteste di piazza che promettono di bloccare tutto e paralizzare il Paese. 80000 sono i poliziotti che verranno dispiegati su tutto il territorio per le manifestazioni del 10, in attesa dello sciopero generale indetto dai sindacati per il 18. Insomma, un nuovo autunno caldo francese è alle porte, potenzialmente segnato dal caos politico e sociale e dall'instabilità economico finanziaria un autunno che rischia di superare le stagioni e protrarsi addirittura fino alle prossime presidenziali del 2027. Con un'Assemblea Nazionale spaccata in tre blocchi, anche il nuovo governo rischia di nascere già fragile e c'è chi si interroga se ci si trovi perfino di fronte al crepuscolo della Quinta Repubblica. . .