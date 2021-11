Crisi migranti Polonia-Bielorussia, Ue cerca soluzioni

Idranti e lacrimogeni contro i migranti che cercano rifugio in Polonia. Così l'Europa risponde a quello che chiama attacco ibrido dalla Bielorussia, che invita e poi spinge i disperati verso i suoi confini occidentali. Azione disumana e da respingere a tutti i costi, quella del dittatore Lukashenko, dice Bruxelles, che dà piena solidarietà alla Polonia, ma di fronte a sé ha un bivio. Se, come sta facendo, si mostra ferma e non cede al ricatto bielorusso, automaticamente viola i diritti umani. La Polonia e la Lituania infatti, respingono civili disperati senza dare loro assistenza, li rimandano indietro a volte con violenza gratuita costringendoli nel freddo gelato, dei boschi dell'Est Europa. Se invece consente l'accesso alle poche migliaia, ammassate sul confine, che cercano salvezza, cede al ricatto bielorusso e pone le basi per un futuro afflusso di altre moltitudini di profughi. Intanto nelle ultime ore, il Governo bielorusso, ha annunciato di voler dare assistenza in un campo profughi a tutti i migranti bloccati al confine, fino alla soluzione del problema. Sarebbe, se è vero, un'importante novità. A parole, anche l'Europa si mostra comunque ambigua, chiede un trattamento umanitario per i migranti ma, quotidianamente polacchi e lituani, li prendono a bastonate, sparando gli idranti addosso. Dice di essere contraria alla costruzione di muri, ma finanzia con 114 milioni di euro, non specificate attività sul confine polacco, precisando che non sono per il muro, anche se nessuno vieta di costruirlo. Anche per questo, il Papa ha condannato fortemente la scelta di respingere e costruire barriere che, ha detto, riporta indietro negli anni. Ed ironia della sorte, proprio in queste ore la Corte di Giustizia Europea, ha condannato l'Ungheria per la sua legge contro le organizzazioni umanitarie, che aiutano i migranti a ricevere l'asilo politico. Uno scontro tra diritto e realtà, tra ideali e pratica che nell'Europa e con le sfide globali di oggi, è difficile da risolvere.