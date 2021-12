Crisi Ucraina, USA UE e NATO con Kiev. Lavrov: Inaccettabile

"Ci saranno serie conseguenze se la Russia invaderà l' Ucraina." Al termine dell'incontro di Stoccolma tra il Segretario di Stato americano Antony Blinken e il Ministro degli Esteri Russo Sergej Lavrov, il clima tra Washington e Mosca pare ancora incandescente. A confermarlo i rispettivi toni e lo scambio di minacce, ben poco velato, tra i due. "Ignorare le nostre legittime preoccupazioni e trascinare l'Ucraina nei giochi geopolitici degli Stati Uniti sullo sfondo del dispiegamento delle Forze della NATO nelle immediate vicinanze dei nostri confini avrà le conseguenze più gravi." Afferma Lavrov che parla, inoltre, di misure di ritorsione per rettificare l'equilibrio militare e strategico, un equilibrio che al momento vede però schierati 100000 militari russi, con armi pesanti, proprio al confine con l'Ucraina. Esercitazioni senza volontà di invasione spiegano dal Cremlino, ma i toni, con Blinken che afferma di avere le prove dei piani russi d'invasione, restano accesi. E si smussano solo quando il Segretario di Stato americano si dice convinto che la miglior via d seguire è quella della diplomazia; oltre alla piena attuazione degli accordi di Minsk, un processo che sottolinea gli Stati Uniti sono pronti a sostenere. E quando Lavrov, un pò a sorpresa, lancia l'ipotesi collaborazione aprendo dunque ad una mediazione americana con Kiev mediazione esclusa in precedenza. Intanto Bruxelles che considera l'Ucraina un partner strategico invia ulteriori 31 milioni di euro per rafforzare la sicurezza.