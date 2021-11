Crisi Ucraina, Zelensky denuncia possibile golpe l'1/12

"Ho informazioni che un Colpo di Stato potrebbe essere organizzato nel nostro Paese il primo di dicembre. Credo che sia un'informazione interessante". L'oratoria del Presidente ucraino, Volodymir Zelensky, ha sempre un tono un po' scanzonato dell'uomo di spettacolo, e del resto, prima era un comico. Ma le sue parole sono pesanti. La denuncia è grave: un tentativo di golpe suffragato da prove di intelligence e intercettazioni confermate dai servizi alleati. Insomma, una denuncia circostanziata e particolarmente preoccupante nel contesto in cui viene esposta. Su chi abbia ordinato la trama i dubbi sono pochi: Zelensky scarta la pista del miliardario Rinat Akhmetov, filorusso ma che ci sia lo zampino di Mosca, è una congettura scontata; anche se il Cremlino, come prevedibile, ha respinto qualsiasi coinvolgimento. Che poi il tentato golpe sia vero o meno, o che la denuncia di Zelensky sia preventiva, è da vedersi. Ma è comunque rappresentativa del clima che si respira a Kiev. Nei giorni scorsi infatti foto satellitari e rapporti di intelligence hanno confermato la notizia secondo cui la Russia ha ammassato truppe al confine per condurre delle manovre militari. Circostanza che, questa volta, il Cremlino non ha smentito, e alle accuse della NATO, ha replicato che si tratta di una manovra in risposta alle provocazioni dell'Alleanza che sta fornendo sostegno militare e consulenti a Kiev. Kiev che ha rinnovato la richiesta di aderire alla NATO, mossa che ha già provocato la reazione ostile del Cremlino. Ma ad appesantire ancora il clima anche l'indiscrezione fatta filtrare dall'Intelligence su una possibile aggressione russa nelle aree contese del Donbass. E un golpe, in questa situazione, è un'idea che non suona più come la boutade di un comico.