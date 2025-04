Crollo discoteca a Santo Domingo, continua ricerca dei dispersi: decine di morti

Il numero dei presenti al momento del crollo è ancora poco chiaro e questo rende difficile capire quante persone ancora cercare tra le macerie del Jet Set, il locale per concerti di Santo Domingo in cui all'improvviso è crollato il soffitto, travolgendo tutti e tutto. È stata una strage che si è consumata mentre era in corso il concerto di Rubby Perez, popolare cantante di merengue dominicano. L'artista, in un primo momento dato per disperso, sarebbe morto come il suo sassofonista. I soccorritori hanno lavorato per ore per salvare le persone rimaste incastrate e per recuperare decine e decine di cadaveri. Mentre i cronisti raccontavano la tragedia in diretta nazionale, le famiglie cercavano nelle liste dei sopravvissuti i nomi dei figli, di chi sapevano fosse al concerto, degli amici. Alcuni, senza più speranza e con le foto in mano, in coda all'obitorio per il riconoscimento dei cadaveri. Le cause dell'incidente non sono chiare. I rilievi saranno fatti quando si avrà la certezza che all'appello, vivo o morto, non manchi più nessuno. "L'obiettivo è salvar vite". Le autorità hanno riferito che al momento la priorità sono i dispersi. Il Jet Set è uno dei locali più famosi di Santo Domingo, aperto più di 50 anni fa in un ex cinema. I concerti del lunedì sera e gli iconici Jet Set Mondays, una vera e propria tradizione a cui erano soliti partecipare anche celebrità della Repubblica Dominicana. Questo lunedì c'era l'ex giocatore di baseball Octavio Dotel, che ha giocato a lungo nel principale campionato statunitense ed è morto durante il trasporto in ospedale, e la Governatrice della provincia di Montecristi Nelsy Cruz, morta anche lei in ospedale dopo essere stata estratta dalle macerie. .