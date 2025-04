Il crollo del tetto di una nota discoteca a Santo Domingo, avvenuto martedì 8 aprile durante un concerto, ha causato oltre 100 morti. Più di 150 persone sono state tratte in salvo, ma da martedì pomeriggio non sono stati trovati altri superstiti. L’incidente è avvenuto durante l’esibizione del cantante Rubby Perez, davanti a politici, sportivi e vip. I soccorsi proseguiranno per altre 24-36 ore, con l’aiuto di macchinari pesanti.