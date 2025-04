Crollo discoteca Santo Domingo, oltre duecento morti: concluse ricerche superstiti

Luca Massimo Iemolo, 48 anni, era originario di Catania, da qualche tempo lavorava come chef in un ristorante di Santo Domingo, il Sara Restaurant. Lo staff lo ricorda come un professionista appassionato di cucina che viveva il suo lavoro con grande generosità. L'uomo risulta fra le vittime della tragedia del crollo della discoteca Jet Set di Santo Domingo assieme a lui fra le persone decedute c'è anche una donna. Le sue generalità non sono state diffuse, ma da quanto risulta si tratterebbe di una dominicana con cittadinanza anche italiana. Si trovavano entrambi all'interno della struttura quando il tetto è, improvvisamente, collassato sul palco, dove in quel momento, si stava esibendo l'artista di merengue, Ruby Perez, morto anche lui nell'incidente. Il bilancio provvisorio della strage è salito ancora, oltre 200 sono le vittime accertate. La Magistratura dovrà indagare sull'accaduto per risalire ad eventuali responsabilità e fare luce su un incidente che ha sconvolto l'intero paese. Il governo ha annunciato un'inchiesta per ricostruire la strage; le cause al momento restano sconosciute e mentre le operazioni di ricerca sono state dichiarate concluse dalle autorità locali che hanno escluso oramai la possibilità di trovare persone ancora vive sotto le macerie, le famiglie piangono i loro cari che non ci sono più. All'obitorio si cercano informazioni di parenti e di amici, anche perché il numero esatto di quante persone fossero nel locale è ancora sconosciuto. Si sa per certo che la discoteca poteva contenere 700 ospiti seduti e almeno 1000 in piedi. .