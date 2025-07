Da USAID al rapporto UNHCR, crisi aiuti umanitari nel mondo

9 miliardi di aiuti umanitari ufficialmente cancellati dal governo degli Stati Uniti. Il Congresso ha finalizzato lo smantellamento di USAID, l'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale americana nata 60 anni fa, così come voluto fin dall'inizio del suo mandato da Donald Trump e come portato a termine da Elon Musk nel suo breve tempo nell'amministrazione. Un duro colpo all'assistenza umanitaria nel mondo è una decisione che secondo uno studio dell'università californiana UCLA, pubblicato sulla rivista scientifica Lancet, potrebbe causare oltre 14 milioni di morti. entro il 2030. Tra i programmi congelati e poi ridimensionati, iniziative come quella contro la diffusione dell'HIV e le campagne sanitarie alimentari in Paesi come Nepal, Mali e Repubblica Democratica del Congo. A rischio anche la consegna di pacchi alimentari in diverse zone di guerra. Non ci sono soltanto gli Stati Uniti a tagliare gli aiuti umanitari internazionali. L'ultimo rapporto donatori che hanno ridotto i loro fondi e parla di apatia politica che soffoca il diritto all'aiuto umanitario. L'allarme è globale in un momento in cui crescono le crisi nel mondo. Nel 2025 sarebbero stati necessari almeno 10 miliardi di dollari per mantenere vivi i programmi dell'Agenzia, ma a fine maggio di quest'anno ne era arrivato solo il 23%. In Ucraina vengono meno gli assegni di assistenza familiare alle vittime di guerra. In Ciad e in Sud Sudan, migliaia di rifugiati restano bloccati in zone vulnerabili. In Uganda invece cresce la malnutrizione, mentre in Libano il sistema sanitario è al collasso. In Afghanistan spariscono i programmi di istruzione e contro la violenza di genere. Lucrezia Goldin, Sky TG 24. .