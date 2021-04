Dabaiba: Immigrazione non è solo un problema libico

La Libia e l'Italia soffrono e si trovano a dover affrontare una sfida comune, che è rappresentata dall'emigrazione clandestina. Questa è la questione che non riguarda solo la Libia, la Libia è un Paese di passaggio e non solo l'Italia, ma è un problema europeo, libico, internazionale che riguarda tutti. Il terrorismo, il crimine organizzato e il traffico di esseri umani, sono tutte questioni comuni tra di noi, che dobbiamo trovare soluzioni insieme, dobbiamo lavorare insieme, per trovare i meccanismi pacifici, per risolvere queste questioni tramite l'accordo di amicizia firmato tra i due Paesi.