Dal 27 al 29 luglio ad Addis Abeba il secondo vertice sui sistemi alimentari dell'Onu

Sistemi alimentari più sostenibili, resilienti e inclusivi. È questo l'obiettivo principale che si pone il vertice delle Nazioni Unite di Addis Abeba. A 4 anni di distanza dal primo summit ospitato a Roma nel 2021, l'evento raduna capi di stato e di governo da tutto il mondo, tra cui anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per fare il punto sugli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'agenda comune 2030. Entro questa data, stando alle stime, 575 milioni di persone vivranno in estrema povertà e circa 600 milioni, cioè il 7% della popolazione mondiale, soffriranno la fame. Quella della malnutrizione è un'emergenza in costante crescita, esacerbata dalla pandemia, dal cambiamento climatico e dai conflitti in corso, in particolare quello in Medio Oriente. I sistemi alimentari attuali continuano poi a creare inquinamento e degrado del suolo, dell'aria e dell'acqua. Contribuiscono infatti al 28% delle emissioni di gas serra e rappresentano fino al 70% dell'uso di acqua dolce. Da qui il proposito del vertice ONU di allineare le priorità globali e accelerare soluzioni pratiche verso la fame zero, coinvolgendo non soltanto gli Stati membri e le organizzazioni intergovernative, ma anche donne, giovani, popolazioni indigene, produttori e settore privato. Nel concreto, l'evento, si svilupperà attraverso un'alternarsi di tavole rotonde e visite sul campo, per arrivare a fornire un supporto proporzionato alla domanda dei vari Paesi. .