Danimarca, violazione cieli Nato da droni non identificati

1 ora fa

I velivoli russi o non identificati continuano a provocare nervosismo e tensione nei paesi NATO. Nelle ultime ore dei droni hanno disturbato i cieli sopra diversi aeroporti danesi. Le autorità di Copenaghen hanno chiarito di non aver prove per collegare a Mosca l'origine dei velivoli. Questi, tra l'altro, sembrano essere decollati da una zona relativamente vicina, ma rimane l'ipotesi della provocazione da parte di soggetti vicino alla Russia. Dopo poche ore dei caccia ungheresi in missione NATO hanno intercettato degli aerei da combattimento russi nel Mare del Nord, sempre vicino alla Danimarca, dove, probabilmente non è un caso, tra una settimana si vedranno tutti i Leader europei. Quindi nei cieli la tensione rimane con continue situazioni al limite che potrebbero portare ad uno scontro diretto, mentre sulla terra sempre più Leader NATO iniziano a parlare apertamente della possibilità di abbattere i cacci russi dovessero tornare a violare i cieli dell'Alleanza. Lo ha fatto il Segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte, lo ha detto all'ONU Ursula von der Leyen, lo hanno ribadito i leader dei Paesi dell'Europa orientale e lo ha ipotizzato anche Donald Trump. Questi ha anche detto che l'Ucraina, con l'aiuto dell'Europa, potrebbe riconquistare tutto il territorio perso. Una dichiarazione questa, fatta sui suoi social, opposta a quelle fatte solo poche settimane fa, che in Europa è stata accolta con un certo sospetto. Il Premier Tusk ha scritto su X che dietro a questa dichiarazione si nasconde l'annuncio di un minore coinvolgimento degli Stati Uniti e il trasferimento della responsabilità di porre fine alla guerra all'Europa. Un compito questo che l'Europa, senza gli USA, non crede di poter compiere da sola. .

Global Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo e no a mediazioniGlobal Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo e no a mediazioni
Global Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo, no mediazioni
FL YEMENFL YEMEN
Yemen, Israele bombarda quartier generale Houthi
Sarkozy condannato a cinque anni. Andrà in prigioneSarkozy condannato a cinque anni. Andrà in prigione
Sarkozy condannato a cinque anni. Andrà in prigione
Francia, ex presidente Sarkozy condannato a 5 anni di carcereFrancia, ex presidente Sarkozy condannato a 5 anni di carcere
Francia, ex presidente Sarkozy: condanna a 5 anni di carcere
Timeline, le fregate della Marina Militare in navigazione verso FlotillaTimeline, le fregate della Marina Militare in navigazione verso Flotilla
Timeline, fregate Marina Militare navigano verso Flotilla
Global Flotilla: Israele non ci fermerà, pressione per fine violenzeGlobal Flotilla: Israele non ci fermerà, pressione per fine violenze
Flotilla: Israele non ci fermerà, pressing per fine violenze
ERROR! FL PASTI INDONESIAERROR! FL PASTI INDONESIA
Indonesia, intossicazione alimentare per oltre mille bambini
ERROR! FL COPENAGHENERROR! FL COPENAGHEN
Droni a Copenhagen, ripresa normale attività all'aeroporto
Everest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigenoEverest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigeno
Everest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigeno
Ahmed al Sharaa, da terrorista a presidnete della SiriaAhmed al Sharaa, da terrorista a presidnete della Siria
Ahmed al Sharaa, da terrorista a presidente della Siria
Spagna invia nave militare Furor per Flotilla verso GazaSpagna invia nave militare Furor per Flotilla verso Gaza
Spagna invia nave militare Furor per Flotilla verso Gaza
Gaza, i palestinesi fuggono verso sudGaza, i palestinesi fuggono verso sud
Gaza, palestinesi fuggono a sud: prosegue offensiva Israele
