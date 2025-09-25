Danimarca, violazione cieli Nato da droni non identificati

I velivoli russi o non identificati continuano a provocare nervosismo e tensione nei paesi NATO. Nelle ultime ore dei droni hanno disturbato i cieli sopra diversi aeroporti danesi. Le autorità di Copenaghen hanno chiarito di non aver prove per collegare a Mosca l'origine dei velivoli. Questi, tra l'altro, sembrano essere decollati da una zona relativamente vicina, ma rimane l'ipotesi della provocazione da parte di soggetti vicino alla Russia. Dopo poche ore dei caccia ungheresi in missione NATO hanno intercettato degli aerei da combattimento russi nel Mare del Nord, sempre vicino alla Danimarca, dove, probabilmente non è un caso, tra una settimana si vedranno tutti i Leader europei. Quindi nei cieli la tensione rimane con continue situazioni al limite che potrebbero portare ad uno scontro diretto, mentre sulla terra sempre più Leader NATO iniziano a parlare apertamente della possibilità di abbattere i cacci russi dovessero tornare a violare i cieli dell'Alleanza. Lo ha fatto il Segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte, lo ha detto all'ONU Ursula von der Leyen, lo hanno ribadito i leader dei Paesi dell'Europa orientale e lo ha ipotizzato anche Donald Trump. Questi ha anche detto che l'Ucraina, con l'aiuto dell'Europa, potrebbe riconquistare tutto il territorio perso. Una dichiarazione questa, fatta sui suoi social, opposta a quelle fatte solo poche settimane fa, che in Europa è stata accolta con un certo sospetto. Il Premier Tusk ha scritto su X che dietro a questa dichiarazione si nasconde l'annuncio di un minore coinvolgimento degli Stati Uniti e il trasferimento della responsabilità di porre fine alla guerra all'Europa. Un compito questo che l'Europa, senza gli USA, non crede di poter compiere da sola. .