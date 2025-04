Dazi, Cina e Ue cercano un asse, Xi: Uniti contro il bullismo

È una tregua, ma ha il sapore dell'incertezza. L'Unione Europea ha deciso di sospendere per 90 giorni i dazi di ritorsione contro gli Stati Uniti. "Vogliamo dare una possibilità ai negoziati", ha dichiarato la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ma tutte le opzioni restano sul tavolo. La decisione europea arriva dopo l'annuncio di Donald Trump di una sospensione parziale delle tariffe aggiuntive anche verso l'Europa. Ma l'aria che si respira a Bruxelles è tutt'altro che distesa. "Questa pausa resta fragile" ha scritto Emmanuel Macron sui Social. "Sono in gioco posti di lavoro e la sovranità economica europea. L'Europa deve prepararsi a tutte le eventualità". Dalla riunione formale dei Ministri delle Finanze delle eurozone e della UE è emersa una linea condivisa, sostegno alla Commissione, ma anche fermezza. Le guerre commerciali non hanno i vincitori, serve una risposta europea e strategica, non una corsa al ribasso. Nel frattempo la partita commerciale si gioca anche su altri tavoli. A Pechino il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato, il Presidente spagnolo Pedro Sanchez e ha lanciato un messaggio chiaro "Cina e UE resistano insieme a bullismo unilaterale". Sanchez da parte sua ha ribadito che la Spagna vede nella Cina un partner nell'Unione Europea e ha auspicato relazioni solide ed equilibrate. Segnale che l'Europa, mentre cerca il dialogo con Washington, guarda anche altrove. Le prossime settimane saranno determinanti, una fonte europea ha riassunto il clima così. "Siamo preoccupati per cosa succederà tra 90 giorni, ma anche per cosa potrebbe succedere tra 90 minuti". .