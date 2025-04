Dazi e transizione energetica, l'esperto: i Paesi devono agire sul lungo termine

"Fin dall'inizio della presidenza Trump c'è stato un arretramento generale sul fronte dell'energia pulita, ma ora con i dazi la cosa ironica è che Trump sta rallentando anche la produzione di petrolio e gas. Questo perché i dazi riducono i consumi e quindi la domanda e i prezzi di petrolio e gas scendono. E infatti non sono solo le persone che si occupano di energia pulita ad essere scontente. Ci sono anche i produttori di petrolio in Texas, ad esempio, che sono molto preoccupati di dover chiudere le piattaforme. E il timore è anche di non trovare più, ad esempio, l'acciaio per fare i tubi necessari a trasportare petrolio e gas. Lo stesso vale per le rinnovabili, quasi tutti i materiali che servono per produrle negli Stati Uniti, come ad esempio i componenti dei pannelli solari o le batterie, sono importati dal Sud Est Asiatico o da Cina. Se con i dazi questi materiali diventano più costosi o difficili da trovare, rallenterà tutta l'economia energetica degli Stati Uniti. Nel frattempo ci sono molti Paesi che stanno pensando di contrattare con Trump, facendosi in quattro per piacere al Re e comprando più cose che produce l'America. E cosa produce l'America? Petrolio, gas e Tanti come la Corea l'Italia, altri Paesi europei o l'India stanno pensando di negoziare con gli Stati Uniti per comprare queste cose. A mio parere, è una strategia troppo incerta e a breve termine. Serve invece guardare al lungo periodo e sganciarsi dall'amore degli Stati Uniti per i combustibili fossili. Il mondo sta cambiando, l'economia dell'energia pulita cresce anno dopo anno. E i Paesi dovrebbero correre per ottenere una fetta di quella torta verde, lasciando indietro gli Stati Uniti e facendo spazio a chi vuole investire in energia pulita, come la Cina. Pechino cercherà sempre più partner per vendere i propri prodotti verdi. La domanda è, gli Stati vogliono partecipare all'economia dell'energia pulita che sta crescendo? Non si tratta solo di ragioni climatiche, ma di sicurezza energetica. per ridurre la propria dipendenza dagli Stati che vendono combustibili fossili. È un modo per i Paesi di liberarsi, ma gli Stati possono essere forti solo se si uniscono, e questa è una ragione realistica per voler cooperare di più e riformare il sistema multilaterale. In una lotta uno contro uno con gli Stati Uniti, ogni Paese si trova in una posizione molto più difficile". .