Dazi, Trump concede 90 giorni di stop, ma non alla Cina

Meno dazi più incertezza, Trump ci ripensa almeno in parte ripensando ci fa impennare tanto gli indici di Borsa quanto il caos. Ha cambiato idea certo, ma non è detto che non la cambi ancora. 90 giorni di stop a partire da subito con un'unica tariffa generalizzata del 10% "Lo stop è un premio per chi ha deciso di non pan per focaccia o dazio per dazio o per chi ha deciso di trattare baciando il culo a Trump", come ha detto letteralmente il Presidente. La decisione non riguarda la Cina che nel racconto di Washington è il villain, il cattivone, Pechino ha deciso di reagire ai dazi americani portando i propri all'84%, così Washington è salita a sua volta al 125%. Il Segretario al Tesoro ci mette la faccia e non è un caso, appartiene all'ala scettica dell'amministrazione, quella che ha sempre visto i dazi al massimo come una leva negoziale. E' stato lui che ha convinto Trump a concedere una pausa. Bessent dice di no, era tutto già previsto assicura e il crollo dei mercati non c'entra, ma nelle parole dello stesso dice Trump, nonostante solo pochi giorni fa avesse garantito che la sua strategia non sarebbe cambiata. Il post Truth, con cui ha annunciato lo stop ha colto quasi tutti di sorpresa, compreso il Rappresentante per il Commercio. Quando lo ha letto Jamison Greer stava affrontando un'audizione alla Camera, lo ha letto Jamieson Greer stava affrontando un'audizione alla Camera. .