Dazi, Trump: "Prima Usa soggiogati da trattamenti brutali"

I dazi, come sapete, hanno iniziato a fruttare, a dare i loro frutti, non era mai successo prima. C'erano solo dazi imposti a noi e noi eravamo praticamente soggiogati dagli altri paesi che ci hanno sempre trattato in maniera brutale, perché eravamo guidati da persone stupide o persone che non avevano il senso degli affari. E quindi vorrei chiedere a Scott di parlare un po' di come sta andando con i dazi e con i soldi che stanno arrivando. Molti soldi arriveranno dal 01/08 perché ho detto chiaramente a tutti che le lettere che ho inviato ieri hanno questa scadenza. Le cose si stanno pareggiando. Gli altri paesi ci hanno sempre imposto dei dazi. Praticamente tutti ci hanno imposto dei dazi. Abbiamo avuto deficit commerciali con tutti per decenni e adesso vogliamo rettificare questi accordi sbagliati che sono stati sempre fatti. Quindi abbiamo rifatto gli accordi con la Corea del Sud, loro pagavano troppo poco, la NATO pagava troppo poco per la difesa e io gli ho fatto pagare di più. Biden non c'era riuscito, adesso la Corea del Sud è un esempio. Gli abbiamo detto praticamente vi daremo assistenza militare gratuita, ma non è così. Devono pagare. In realtà stiamo parlando ai vari paesi perché devono pagare di più per l'assistenza militare della NATO. Abbiamo 45.000 soldati in Germania, anzi 52.000, e questo è un peso economico enorme per noi. È come dover amministrare un'altra città. Per loro sono tanti soldi che entrano e per noi è una perdita. .