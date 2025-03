Dazi, Trump: Ue strutturata per trarre vantaggio dagli Usa

L'Unione Europea ha abusato terribilmente di noi perché l'Unione Europea vuole proprio lo scopo di truffarci. Sono cose negative che sono andate a discapito del nostro Paese, ma adesso l'America sarà più forte. I paesi, gli altri paesi andranno avanti, ma non potranno fare come facevano prima, perché noi riporteremo gli affari in questo Paese. Da un punto di vista dell'impiego, dell'occupazione un punto di vista anche psicologico. 90 mila fabbriche hanno chiuso, pensate e invece adesso le riporteremo qui. .