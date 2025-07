Dazi, USA: basta con le proroghe

Basta con le proroghe, gli Stati Uniti hanno deciso di fermare le lancette della trattativa con l'Europa sui dazi. Il Segretario al commercio americano Howard Lutnik ha assicurato che quela del 01/08 è una scadenza vincolante. Il bastone e la carota. Lutnik ha anche espresso ottimismo circa una soluzione. che contempli l'apertura dei mercati dei Paesi dell'Unione agli Stati Uniti. Il conto alla rovescia è cominciato. Quella che comincia oggi è una settimana cruciale, l'Europa intensificherà i suoi sforzi per ottenere un'intesa con Washington. L'idea di Bruxelles è che i dazi sarebbero un male per tutti. Se le cose dovessero andare male, dovrà scattare una reazione unitaria ed efficace. I rappresentanti dei 27 potrebbero vedersi tra martedì e mercoledì e fare insieme il punto su come procedere. Le misure sul tavolo restano quelle note. L'Unione ha già approvato potenziali dazi per 21 miliardi pronti a scattare il 06/08 in risposta alle tariffe sui metalli a questi si aggiunge una lista con altri 72 miliardi di prodotti per rispondere ai dazi reciproci e a quelli sulle automobili. Ma ormai tutti pensano anche alla terza fase, soprattutto all'eventuale ricorso del cosiddetto bazooka, come è stato ribattezzato lo strumento anticoercizione. Una misura estrema il cui utilizzo sarebbe un'ultima chance al momento improbabile. Intanto, mercoledì e giovedì la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, volerà in Giappone e in Cina una missione che va di pari passo con i negoziati con gli Stati Uniti e che contemporaneamente porta avanti la collaborazione con altri partner internazionali.