Dazi, von der Leyen: accordo garantisce stabilità senza caos

00:00:45 min
|
1 ora fa

Onorevoli deputate, onorevoli deputati, io non credo nei dazi, i dazi non sono altro che tasse, ma l'accordo garantisce una stabilità cruciale nelle nostre relazioni con gli Stati Uniti in un periodo di grave insicurezza globale. Immaginate quali ripercussioni potrebbe avere una vera e propria guerra commerciale con gli Stati Uniti. Immaginate il caos che ne deriverebbe. Le relazioni commerciali con gli Stati Uniti sono le nostre relazioni commerciali più importanti, le merci che esportiamo ogni anno verso gli Stati Uniti superano il valore di 500 miliardi di euro. Da queste relazioni commerciali dipendono milioni di posti di lavoro, e in qualità di Presidente della Commissione non metterò mai a repentaglio i posti di lavoro o i mezzi di sussistenza delle persone. .

Von der Leyen: l'Europa è in lotta, costruiremo un muro di droni con KievVon der Leyen: l'Europa è in lotta, costruiremo un muro di droni con Kiev
mondo
Von der Leyen: l'Europa è in lotta, costruiremo un muro di droni con Kiev
00:25:12 min
| 6 minuti fa
pubblicità
Crisi in Francia, in piazza il corteo 'blocchiamo tutto'Crisi in Francia, in piazza il corteo 'blocchiamo tutto'
mondo
Crisi in Francia, in piazza il corteo 'blocchiamo tutto'
00:14:13 min
| 9 minuti fa
ERROR! FLUT1009005ERROR! FLUT1009005
mondo
Francia, allarme per le proteste di "Blocchiamo tutto"
00:01:02 min
| 26 minuti fa
Secondo attacco con drone ad altra nave umanitaria FlotillaSecondo attacco con drone ad altra nave umanitaria Flotilla
mondo
Secondo attacco con drone ad altra nave umanitaria Flotilla
00:00:52 min
| 1 ora fa
Voli dopo i droni russi violano lo spazio aereo polaccoVoli dopo i droni russi violano lo spazio aereo polacco
mondo
Voli dopo i droni russi violano lo spazio aereo polacco
00:01:01 min
| 1 ora fa
Washington, manifestanti pro-Palestina: “Trump come Hitler”Washington, manifestanti pro-Palestina: “Trump come Hitler”
mondo
Washington, manifestanti pro-Palestina: “Trump come Hitler”
00:01:00 min
| 1 ora fa
Vdl: sospendere sostegno bilaterale con IsraeleVdl: sospendere sostegno bilaterale con Israele
mondo
Von der Leyen: sospendere sostegno bilaterale con Israele
00:00:50 min
| 2 ore fa
Polonia, violato spazio aereo: abbattuti droni russiPolonia, violato spazio aereo: abbattuti droni russi
mondo
Polonia, violato spazio aereo: abbattuti droni russi
00:01:00 min
| 2 ore fa
Vdl: a Gaza atrocità inaccettabiliVdl: a Gaza atrocità inaccettabili
mondo
Von der Leyen: "A Gaza atrocità inaccettabili"
00:00:44 min
| 2 ore fa
Stato dell'Unione,Vdl: Europa deve difendere sue democrazieStato dell'Unione,Vdl: Europa deve difendere sue democrazie
mondo
Von der Leyen: "Europa deve difendere sue democrazie"
00:00:49 min
| 2 ore fa
Sumud Flotilla: "Altra barca colpita da sospetto raid drone"Sumud Flotilla: "Altra barca colpita da sospetto raid drone"
mondo
Sumud Flotilla: "Altra barca colpita da sospetto raid drone"
00:01:00 min
| 3 ore fa
Attacco Qatar, Trump: iniziativa di Netanyahu, non miaAttacco Qatar, Trump: iniziativa di Netanyahu, non mia
mondo
Attacco Qatar, Trump: iniziativa di Netanyahu, non mia
00:01:49 min
| 5 ore fa
Von der Leyen: l'Europa è in lotta, costruiremo un muro di droni con KievVon der Leyen: l'Europa è in lotta, costruiremo un muro di droni con Kiev
mondo
Von der Leyen: l'Europa è in lotta, costruiremo un muro di droni con Kiev
00:25:12 min
| 6 minuti fa
Crisi in Francia, in piazza il corteo 'blocchiamo tutto'Crisi in Francia, in piazza il corteo 'blocchiamo tutto'
mondo
Crisi in Francia, in piazza il corteo 'blocchiamo tutto'
00:14:13 min
| 9 minuti fa
ERROR! FLUT1009005ERROR! FLUT1009005
mondo
Francia, allarme per le proteste di "Blocchiamo tutto"
00:01:02 min
| 26 minuti fa
Secondo attacco con drone ad altra nave umanitaria FlotillaSecondo attacco con drone ad altra nave umanitaria Flotilla
mondo
Secondo attacco con drone ad altra nave umanitaria Flotilla
00:00:52 min
| 1 ora fa
Voli dopo i droni russi violano lo spazio aereo polaccoVoli dopo i droni russi violano lo spazio aereo polacco
mondo
Voli dopo i droni russi violano lo spazio aereo polacco
00:01:01 min
| 1 ora fa
Washington, manifestanti pro-Palestina: “Trump come Hitler”Washington, manifestanti pro-Palestina: “Trump come Hitler”
mondo
Washington, manifestanti pro-Palestina: “Trump come Hitler”
00:01:00 min
| 1 ora fa
Vdl: sospendere sostegno bilaterale con IsraeleVdl: sospendere sostegno bilaterale con Israele
mondo
Von der Leyen: sospendere sostegno bilaterale con Israele
00:00:50 min
| 2 ore fa
Polonia, violato spazio aereo: abbattuti droni russiPolonia, violato spazio aereo: abbattuti droni russi
mondo
Polonia, violato spazio aereo: abbattuti droni russi
00:01:00 min
| 2 ore fa
Vdl: a Gaza atrocità inaccettabiliVdl: a Gaza atrocità inaccettabili
mondo
Von der Leyen: "A Gaza atrocità inaccettabili"
00:00:44 min
| 2 ore fa
Stato dell'Unione,Vdl: Europa deve difendere sue democrazieStato dell'Unione,Vdl: Europa deve difendere sue democrazie
mondo
Von der Leyen: "Europa deve difendere sue democrazie"
00:00:49 min
| 2 ore fa
Sumud Flotilla: "Altra barca colpita da sospetto raid drone"Sumud Flotilla: "Altra barca colpita da sospetto raid drone"
mondo
Sumud Flotilla: "Altra barca colpita da sospetto raid drone"
00:01:00 min
| 3 ore fa
Attacco Qatar, Trump: iniziativa di Netanyahu, non miaAttacco Qatar, Trump: iniziativa di Netanyahu, non mia
mondo
Attacco Qatar, Trump: iniziativa di Netanyahu, non mia
00:01:49 min
| 5 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità