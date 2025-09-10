Dazi, von der Leyen: accordo garantisce stabilità senza caos

Onorevoli deputate, onorevoli deputati, io non credo nei dazi, i dazi non sono altro che tasse, ma l'accordo garantisce una stabilità cruciale nelle nostre relazioni con gli Stati Uniti in un periodo di grave insicurezza globale. Immaginate quali ripercussioni potrebbe avere una vera e propria guerra commerciale con gli Stati Uniti. Immaginate il caos che ne deriverebbe. Le relazioni commerciali con gli Stati Uniti sono le nostre relazioni commerciali più importanti, le merci che esportiamo ogni anno verso gli Stati Uniti superano il valore di 500 miliardi di euro. Da queste relazioni commerciali dipendono milioni di posti di lavoro, e in qualità di Presidente della Commissione non metterò mai a repentaglio i posti di lavoro o i mezzi di sussistenza delle persone. .