Dazi, Von Der Leyen: Pronte nuove contromisure, negoziamo

Noi siamo pronti, dice Ursula von der Leyen, ma non è ancora il momento di reagire. Così l'Europa sceglie di comportarsi di fronte alle provocazioni di Trump. L'Europa quindi minaccia rappresaglie, ma continua a tendere la mano agli Stati Uniti. Certamente la lettera con cui Trump ha annunciato dazi generali al 30% sui prodotti europei, ha irritato tutti a Bruxelles e nelle altre capitali UE. Ma il governo d'Europa sceglie di non rompere e di continuare a trattare. Ora però, mentre i negoziatori europei continuano a fare il loro lavoro con una spada di Damocle che potrebbe cadere il 01/08, la Commissione deve anche fare i conti con le reazioni dei differenti Stati membri. La Germania predica prudenza e sostanzialmente è allineata alla strategia di von der Leyen, aspettare, trattare e se non ci si accorda rispondere e colpire. La Francia invece vorrebbe dare subito un segnale di maggiore durezza ed ipotizza anche di attivare il cosiddetto strumento di anticoercizione europeo. Un meccanismo che deve essere approvato a maggioranza qualificata dai 27 Paesi UE, che a fronte di tattiche commerciali sleali di Paesi terzi prevede per questi sanzioni, limitazioni al commercio, restrizioni per investimenti e finanziamenti per le loro aziende. Ma parlare di questo, ha detto von der Leyen, è ancora prematuro. Non siamo ancora a quel livello di scontro. .