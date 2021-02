Denver, atterraggio emergenza per volo United

Immaginate di tornare a casa dopo una breve passeggiata e di trovare nel giardino della vostra abitazione detriti di un aereo. È quello che è successo ad alcuni cittadini di Denver, in Colorado, nel pomeriggio di sabato. Il motivo di questa scoperta? I problemi tecnici di un volo United Airlines partito da Denver International Airport e diretto ad Honolulu, che però è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo per problemi ad uno dei motori. In alcuni video si vedono detriti e parti del motore destro del velivolo, un Boeing 777 200 Max, ha perso mentre stava rientrando a Denver per l'atterraggio di emergenza. E se tra i 231 passeggeri e 13 membri dell'equipaggio non c'è alcun ferito, a chi ha trovato le parti del velivolo nel giardino di casa è rimasto soltanto un po' di sorpresa, unita all'incredulità di aver visto così da vicino parti giganti di un volo nazionale.