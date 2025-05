Una delle due querelanti nel processo per violenza sessuale contro l'attore francese Gerard Depardieu, una costumista di 54 anni identificata solo come Amelie, ha dichiarato ai media che giustizia è stata fatta dopo che un tribunale di Parigi lo ha dichiarato colpevole martedì 13 maggio. Per la leggenda del cinema francese il verdetto è di diciotto mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.