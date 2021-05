Di Maio: prossima apertura consolato Fezzan

Ci troviamo ad una svolta cruciale del processo di stabilizzazione politica della Libia, il percorso verso la pace e la stabilità duratura nel paese ha ricevuto un nuovo impulso, il governo di unità nazionale per noi oggi è un interlocutore rappresentativo di tutto il paese con il quale possiamo e vogliamo pianificare i prossimi investimenti in tutto il territorio libico. L'Italia non ha mai abbandonato la Libia e l'ambasciata ha sempre continuato ad operare anche nei momenti più difficili, ora siamo impegnati a rafforzare ulteriormente la presenza istituzionale italiana in Libia attraverso l'imminente riattivazione del Consolato generale a Bengasi, attraverso anche l'apertura di un Consolato onorario a Sebha in Fezzan. Nei prossimi mesi inoltre rafforzeremo la nostra presenza a Tripoli con un desk promozionale per le imprese italiane e un addetto culturale presso la nostra ambasciata.