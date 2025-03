Difesa comune Ue: a Bruxelles ministri delle finanze europei

Da una parte le discussioni politiche e strategiche dall'altra quelle economiche e finanziarie, entrambi aspetti del grande progetto europeo di riarmo. I ministri delle Finanze a Bruxelles discutono del piano Von der Leyen, approvato dai ventisette Stati membri per consentire ai Paesi di finanziare i propri investimenti militari. La richiesta della Francia è che i centocinquanta miliardi di euro in prestiti che verranno messi a disposizione dalla Commissione siano destinati solo a investimenti in attrezzature militari prodotte in Europa. La Germania apre alla possibilità di fare debito europeo per la difesa solo a patto che questo vada a finanziare progetti comuni europei e non vada invece a distribuire soldi tra i singoli Stati membri per pagare le loro spese militari. Chiusura totale invece, come da tradizione da parte dell'Olanda contraria agli eurobond. Per la difesa non si sta armando la Commissione ha detto il ministro dell'economia ma i singoli Paesi in una dichiarazione che sembra andare in senso inverso all'idea per la quale è necessario costruire una difesa comune europea. Da un punto di vista politico e logistico, invece, sono attesi i due vertici che si terranno a Parigi, uno tra i capi di Stato Maggiore, dell'Unione Europea e l'altro tra i ministri della Difesa. Sul tavolo sia l'attivazione di un effettivo coordinamento tra gli eserciti, sia la strategia da adottare sul sostegno all'Ucraina. In questo senso sarà anche importante un altro incontro in videoconferenza organizzato dal governo britannico tra tutti i cosiddetti stati volenterosi, per continuare ad esplorare la disponibilità degli alleati UE ed extra UE ad impegnarsi di più nella sicurezza dell'Ucraina per sostituire il progressivo disimpegno americano. .