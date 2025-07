Difesa europea, a Montelibretti prima esercitazione droni

Scontri a fuoco, mezzi blindati, droni aerei che sorvolano il cielo e che avanzano sul campo di battaglia. Sembra di essere sul fronte di uno scenario di guerra, ma siamo a pochi chilometri dal centro di Roma. Gli spari sono a salve e i militari coinvolti appartengono all'esercito italiano, il cui centro di Montelibretti ha ospitato la prima campagna europea di sperimentazione operativa di mezzi a guida autonoma. Parliamo di droni, aerei o terrestri a pilotaggio remoto, prodotti tra Portogallo, Germania, Grecia, Polonia e Spagna. 18 macchinari in tutto, ancora prototipi con funzioni diverse. Chi trasporta medicine e munizioni ai soldati in prima linea, chi è in grado all'occorrenza di trasformarsi in un'ambulanza per i feriti da evacuare. La giornata è stata organizzata dalla Direzione nazionale degli armamenti e dalla European Defense Agency, l'Agenzia dell'Unione Europea che ha il compito di promuovere la cooperazione tra i paesi membri in ambito di difesa. "Ciò che vediamo in Ucraina è che i droni hanno cambiato significativamente il modo di condurre la guerra moderna. L'Europa deve intensificare le sue capacità in materia di droni. Molto è già stato fatto e la giornata di oggi prova perfettamente che anche l'industria della difesa e gli eserciti europei possono vantare risultati con i droni, ma dobbiamo aumentare la quantità di quelli che utilizziamo." Mentre il riarmo è di nuovo al centro del dibattito nel vecchio continente, il centro di Montelibretti, dove gli ingegneri dell'esercito verificano i futuri mezzi terrestri, è diventato per un giorno il banco di prova europeo delle nuove tecnologie applicate alla logistica militare.