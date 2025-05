Difesa europea, Kulibius: questo è il secolo dello spazio

Quello che stiamo vivendo sarà il secolo dello spazio nella difesa delle nazioni, per questo servono più investimenti europei nel settore, ne è convinto il commissario per la difesa e lo spazio dell'Unione Europea Andrius Kubilius. A Roma per promuovere la politica spaziale europea e rafforzare l'economia e la competitività spaziale del continente Kubilius è stato ascoltato dalle commissioni congiunte Affari europei e Difesa alla Camera dei deputati. Putin non vuole la pace e Trump lo ha capito. Non sono ottimista che si riuscirà ad arrivare ad una pace in Ucraina, ha detto, aggiungendo che gli strumenti diplomatici non stanno dando frutti. Per questo Con forte ritardo l'UE oggi con il programma Rearm EU, vuole recuperare terreno sul fronte della difesa comune. La Russia in tre mesi, è in grado di produrre più armi di tutta Europa in un anno, ha fatto notare ai parlamentari italiani. Dobbiamo produrre armi, avere abbastanza personale militare addestrato e una struttura in grado di spostarlo dove serve, occorre un'industria europea delle armi. A oggi, infatti, spendiamo l'80% dei fondi per la difesa verso aziende esterne all'Unione Europea. .