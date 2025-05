Difesa Ue, Macron e Merz rilanciano l'asse franco-tedesco

L'obiettivo è rilanciare il motore franco-tedesco dell'Unione Europea, difesa e sicurezza le sfide principali a cui Berlino e Parigi intendono rispondere congiuntamente. Portata a casa non senza fatica la carica di nuovo leader della Germania, Merz vola a Parigi per incontrare Macron all'Eliseo. I temi da discutere sono molti, c'è il ritiro americano, la necessità di aumentare la spesa per la difesa, il sostegno all'Ucraina nella guerra contro la Russia e il rafforzamento della competitività europea. Durante la conferenza stampa congiunta i due politici annunciano la creazione di un consiglio franco-tedesco per la difesa e la sicurezza, che si riunirà regolarmente nell'ambito dei loro sforzi per incrementare gli investimenti. Merz entra in carica mentre l'Europa fatica a concordare garanzie di sicurezza comuni per l'Ucraina nell'ambito di un eventuale accordo di cessate il fuoco con la Russia e per negoziare un accordo commerciale con gli Stati Uniti dopo l'annuncio dei dazi doganali voluti dal presidente americano Donald Trump. In passato Macron aveva sostenuto l'invio di truppe in Ucraina, indipendentemente da Washington. Sul ruolo che gli europei dovrebbero svolgere in Ucraina dopo la tregua Berlino potrebbe non essere totalmente allineata con Parigi. Le posizioni dei due paesi convergono nel sostenere il piano di riarmo della Commissione Europea e gli sforzi per rendere le aziende europee più competitive. .