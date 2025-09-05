Dimessa vicepremier Angela Rayner, Farage pronto a governare

Nelle intenzioni del Primo Ministro Keir Starmer sarebbe dovuta essere la settimana della ripartenza, l'inizio di una fase-2, la settimana della ripresa dell'attività parlamentare all'insegna di una rinnovata energia e nuovi propositi. Si è trasformata in un colossale disastro, in un non più prorogabile e pesante rimpasto e soprattutto in un clamoroso regalo per il principale avversario, Nigel Farage. La Vicepremier Angela Rayner, la rossa pasionaria amata dalla base del partito e dai sindacati, è stata costretta alle dimissioni da ogni suo incarico per avere evaso le tasse relative all'acquisto di una seconda casa dichiarata come prima. Un errore in buona fede, ha spiegato lei. Un'ingenuità anche secondo chi è stato chiamato a condurre l'indagine ministeriale, ma comunque imperdonabile per chi come lei era anche, ironia della sorte, il Ministro per l'Edilizia Pubblica. Il passo indietro è stato inevitabile, e al suo posto è stato nominato come Vicepremier il Ministro degli Esteri David Lammy. Un gol da fare a porta vuota per Nigel Farage, leader della destra populista Reform UK, che qui a Birmingham ha subito colto l'occasione e anticipato il proprio discorso alla conferenza annuale di partito. Da ormai diversi mesi Reform Uk è chiaramente in testa nei sondaggi, beneficia della scarsissima popolarità non solo del partito di Governo ma anche della principale formazione all'opposizione, il Partito Conservatore guidato da Kemi Badenoch, e ha gioco facile a battere sulla grancassa dell'immigrazione che sta monopolizzando il dibattito pubblico. Il patron della Brexit si dice pronto a guidare il Paese da Primo Ministro. E mentre a Birmingham si festeggia, Starmer, come detto, è costretto a rimettere mano alla formazione di Governo prima del previsto. Lammy ha lasciato il Ministero degli Esteri a Yvette Cooper, il Ministro dell'Interno che non è riuscita a far scendere i numeri dell'immigrazione. La Cancelliera Rachel Reeves resta per ora al suo posto, in attesa di una nuova finanziaria lacrime e sangue che verrà illustrata a fine novembre. E sarà di rinnovato malcontento. .