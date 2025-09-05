Dimessa vicepremier Angela Rayner, Farage pronto a governare

Nelle intenzioni del Primo Ministro Keir Starmer sarebbe dovuta essere la settimana della ripartenza, l'inizio di una fase-2, la settimana della ripresa dell'attività parlamentare all'insegna di una rinnovata energia e nuovi propositi. Si è trasformata in un colossale disastro, in un non più prorogabile e pesante rimpasto e soprattutto in un clamoroso regalo per il principale avversario, Nigel Farage. La Vicepremier Angela Rayner, la rossa pasionaria amata dalla base del partito e dai sindacati, è stata costretta alle dimissioni da ogni suo incarico per avere evaso le tasse relative all'acquisto di una seconda casa dichiarata come prima. Un errore in buona fede, ha spiegato lei. Un'ingenuità anche secondo chi è stato chiamato a condurre l'indagine ministeriale, ma comunque imperdonabile per chi come lei era anche, ironia della sorte, il Ministro per l'Edilizia Pubblica. Il passo indietro è stato inevitabile, e al suo posto è stato nominato come Vicepremier il Ministro degli Esteri David Lammy. Un gol da fare a porta vuota per Nigel Farage, leader della destra populista Reform UK, che qui a Birmingham ha subito colto l'occasione e anticipato il proprio discorso alla conferenza annuale di partito. Da ormai diversi mesi Reform Uk è chiaramente in testa nei sondaggi, beneficia della scarsissima popolarità non solo del partito di Governo ma anche della principale formazione all'opposizione, il Partito Conservatore guidato da Kemi Badenoch, e ha gioco facile a battere sulla grancassa dell'immigrazione che sta monopolizzando il dibattito pubblico. Il patron della Brexit si dice pronto a guidare il Paese da Primo Ministro. E mentre a Birmingham si festeggia, Starmer, come detto, è costretto a rimettere mano alla formazione di Governo prima del previsto. Lammy ha lasciato il Ministero degli Esteri a Yvette Cooper, il Ministro dell'Interno che non è riuscita a far scendere i numeri dell'immigrazione. La Cancelliera Rachel Reeves resta per ora al suo posto, in attesa di una nuova finanziaria lacrime e sangue che verrà illustrata a fine novembre. E sarà di rinnovato malcontento. .

Papa inaugura Borgo Laudato sì: siamo creature, non creatori
mondo
Papa inaugura Borgo Laudato sì: siamo creature, non creatori
00:01:27 min
| 1 ora fa
Flotilla, il cooperante: andiamo a Gaza perchè i governi non intervengono
mondo
Flotilla, cooperante: a Gaza perché governi non intervengono
00:02:21 min
| 1 ora fa
Il ministro Tajani a Cernobbio: "Pieno sostegno a Kiev dall'Italia"
mondo
Tajani a Cernobbio: "Pieno sostegno a Kiev dall'Italia"
00:00:47 min
| 2 ore fa
ERROR! FLUT0509010ERROR! FLUT0509010
mondo
Afghanistan, nuova scossa devasta l’est: oltre 2.200 morti
00:01:00 min
| 2 ore fa
Timeline, il vertice dei volenterosi e la Global Flotilla
mondo
Timeline, il vertice dei volenterosi e la Global Flotilla
00:25:52 min
| 2 ore fa
Botta e risposta tra Putin e Zelensky, con la pace in Ucraina ancora lontana
mondo
Botta e risposta Putin-Zelensky, pace Ucraina ancora lontana
00:01:44 min
| 2 ore fa
Israele colpisce palazzo di 14 piani a Gaza City, 30 morti
mondo
Israele colpisce palazzo di 14 piani a Gaza City, 30 morti
00:01:00 min
| 4 ore fa
Uk, vicepremier Rayner si dimette per lo scandalo casa
mondo
Uk, vicepremier Rayner si dimette per lo scandalo casa
00:01:00 min
| 5 ore fa
Global Sumud Flotilla, le parole di un attivista
mondo
Global Sumud Flotilla, parla giornalista britannico a bordo
00:00:39 min
| 5 ore fa
Sri Lanka, bus precipita in una scarpata: morti e feriti
mondo
Sri Lanka, bus precipita in una scarpata: morti e feriti
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! FL OSTAGGIERROR! FL OSTAGGI
mondo
Tel Aviv, installazione davanti a consolato Usa per ostaggi
00:01:00 min
| 8 ore fa
Tragedia a Lisbona, la testimonianza di due italiani sopravvissuti
mondo
Lisbona, la testimonianza di due italiani sopravvissuti
00:02:12 min
| 7 ore fa
