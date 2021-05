Aereo Ryanair dirottato in Bielorussia. VIDEO

Un volo Ryanair dalla Grecia alla Lituania è stato costretto a un atterraggio in Bielorussia domenica 23 maggio dalle autorità di Minsk. Dopo l'atterraggio sul suolo bielorusso sono saliti a bordo, come si vede nel video, le forze di sicurezza per arrestare l'oppositore politico e giornalista Roman Protasevich. Proteste contro la mossa della Bielorussia sono arrivate da tutto il mondo. La Lituania ha accusato la Bielorussia di terrorismo, mentre gli Usa hanno chiesto un'inchiesta internazionale. persCredit: raselle_gr via Storyful.