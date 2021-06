Disastro ambientale in Sri Lanka. La nave portacontainer con a bordo 25 tonnellate di acido nitrico, che da due settimane ormai sta bruciando al largo della costa di Colombo, sta definitivamente colando a picco. Nel filmato, riperso dall'aviazione dello Sri Lanka, si vede la nave ormai parzialmente ricoperta dall'acqua. Tutti i membri dell'equipaggio sono stati da tempo evacuati e soccorsi. L'incendio sarebbe partito da otto container caduti in mare. Credit: Sri Lanka Air Force via Storyful.