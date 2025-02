Donald Trump al Super Bowl, New Orleans blindata

Misure di sicurezza imponenti a New Orleans, dove al Caesar Superdrome si svolgerà l'attesa finale del campionato della National Football, la partita tra gli Eagles di Philadelphia e i Chiefs di Kansas City. Oltre settecento gli agenti schierati in attesa di Donald Trump, il primo presidente in carica a partecipare al Super Bowl, quella che per gli americani è la partita dell'anno. Ma si tratta anche di un fenomeno culturale con star della musica ingaggiate per l'halftime show, lo spettacolo durante l'intervallo e spot pubblicitari milionari Sugli spalti, come di consueto, molte celebrità; tra le star più attese Taylor Swift, fidanzata con un giocatore dei Chiefs, l'ex First Lady Jill Biden, tifosa degli Eagles, e per l'appunto quest'anno, Donald Trump. Poche ore fa il tycoon in un'intervista al tabloid New York Post, ha confermato di aver parlato con Vladimir Putin al telefono. Ha rivelato che il suo omologo russo vuole che la gente smetta di morire. Ribadito che se lui fosse stato presidente la guerra non ci sarebbe mai stata e di avere un piano concreto per porre fine alle ostilità tra Russia e Ucraina. Ma ha glissato quando il giornalista gli ha chiesto quante volte abbia già parlato con Putin nell'ultimo periodo. Ha detto soltanto meglio non dirlo. Chissà che non dica qualcosa in più nell'estratto dell'intervista che la Fox, che trasmette il Super Bowl negli Stati Uniti, manderà in onda prima della finale. .