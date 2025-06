Droni e missili russi su Kiev, almeno dieci morti

missili hanno colpito il territorio ucraino. aree residenziali, ospedali e infrastrutture sportive e gli obiettivi dei militari di Mosca. A Kiev migliaia di abitanti hanno cercato riparo nei rifugi, mentre i droni volavano sopra la città. Il Sindaco della capitale Vitali Klicko, riferisce di vittime e feriti in un condominio di cinque piani parzialmente collassato. Morte e distruzione anche a Sud della Capitale, dove un drone ha colpito l'ospedale di un'altra città 85 chilometri a Sud Est di Kiev. Mentre l'Ucraina viene bersagliata dal fuoco russo, Zelensky è a Londra per incontrare il Primo Ministro Starmer e parlare del sostegno militare del Regno Unito al suo Paese. Prima però nell'ambito della sua visita di Stato il Presidente ucraino ha fatto tappa al Castello di Windsor, dove ha portato i suoi saluti a Re Carlo III. Nelle ultime settimane la Russia ha intensificato gli attacchi aerei contro le città ucraine, inviando grandi ondate di missili, droni e dispositivi esplosivi progettati per sopraffare le difese aeree di Kiev. Gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra triennale sono in stallo. Gli ultimi colloqui diretti tra le due parti, conclusi quasi tre settimane fa, si sono limitati ad uno scambio di prigionieri, Zelensky avrebbe dovuto incontrare il Presidente americano a margine della conferenza del G7 la scorsa settimana, ma l'incontro è stato annullato dopo che Trump ha abbandonato la conferenza in anticipo a causa dell'aggravazzi della crisi in Medio Oriente. Il leader ucraino cerca il sostegno di partner più affidabili. Per questo parteciperà a una cena durante il vertice della Nato nei Paesi Bassi. Cristiana Mancini, SG24. .