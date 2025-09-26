Droni, esperto: difese europee non sono sufficienti

"Per cercare di capire quello che sta succedendo sul fronte est della Nato siamo con Federico Borsari del Center for European Policy Analysis, esperto di difesa, al quale subito chiediamo. Che tipo di droni sono stati usati in Polonia e in Danimarca e come erano armati se erano armati? Innanzitutto in Danimarca non sappiamo chi c'è dietro all'incidente che è successo e ai droni che hanno sorvolato l'aeroporto di Copenaghen, mentre in Polonia sappiamo benissimo che i droni che sono entrati nel territorio polacco e che hanno sconfinato appunto cadendo in Polonia, sono di origine russa, quindi sono droni Gerbera, che sono utilizzati dai russi quotidianamente contro l'Ucraina, sia come esche per saturare le difese aeree ucraine che come droni da ricognizione. Sono droni molto economici che costano circa 10-15.000 $ per modello, non erano equipaggiati con una testata esplosiva, però potevano raccogliere informazioni. Cosa questi raid hanno fatto emergere sulla risposta della NATO? Hanno fatto emergere una risposta a due facce, direi. Allora innanzitutto da un lato la Nato si è mossa in maniera celere e coordinata, quindi con vari paesi coinvolti che hanno saputo reagire in maniera veloce e muovere immediatamente assetti come i caccia F-16 o gli F-35. Allo stesso tempo, però, la reazione dell'alleanza ha anche evidenziato dei limiti notevoli, soprattutto in termini di sostenibilità, quindi in termini di costi benefici, perché i missili utilizzati per abbattere alcuni dei droni che avevano sconfinato costano centinaia di migliaia di euro. Oltre a ciò non è chiaro come mai di 19 droni che hanno sconfinato nel territorio polacco solamente quattro siano stati abbattuti. Lo stato dell'arte della difesa europea sui droni è sufficiente o non sufficiente? Non è sufficiente, no. Penso che servano più investimenti nella tecnologia, più investimenti nell'addestramento del personale. Come ci si difende da uno sciame di droni e i paesi europei sarebbero pronti a difendersi da un attacco di questo genere? Non siamo pronti al momento, il caso della Polonia lo ha dimostrato. Per difendersi da un attacco con un centinaio di droni serve innanzitutto un'architettura di difesa molto robusta e stratificata, quindi non non ci possono essere soltanto alcuni sensori qua e là e allo stesso tempo servono gli effettori che sono i sistemi che poi dovranno abbattere i droni o farli atterrare senza creare danni collaterali. Quindi parliamo di razzi, di missili o di cannoni antiaerei oppure guerra elettronica, sistemi di guerra elettronica. In Ucraina ci sono già droni intercettori che vengono usati su larga scala per distruggere i droni russi. Può tracciarci un quadro delle differenze produttive nel settore dei droni fra la Russia e l'Europa? Parliamo di una differenza abissale, nel senso che la Russia produce centinaia di migliaia di droni al mese, se non di più, mentre l'Italia e i paesi europei in generale e i paesi NATO direi, quindi l'alleanza nel suo complesso, non sono assolutamente in grado di arrivare a questi numeri, quindi parliamo di una differenza abissale." .

