Droni israeliani attaccano contingente Unifil in Libano

Suonano le sirene di Tel Aviv, l'allarme dello scudo antiaereo israeliano poco dopo le 8.00 del mattino dallo Yemen un missile balistico lanciato dagli Houti. Tenta di colpire la città. L'IDF l'intercetta e lo distrugge il primo attacco diretto dopo settimane di relativa calma, nessun danno o feriti, ma per qualche ora si ferma il traffico all'aeroporto Ben Gurion. L'allerta è alta, con più fronti aperti, la stretta militare su Gaza si fa più potente, e cresce la protesta interna capeggiata dai familiari degli ostaggi rapiti, dalla componente della società civile israeliana che chiede la fine dell'assedio su Gaza. E la giornata del disordine, una mobilitazione che punta dritta contro la politica oltranzista del Premier Netanyahu. Nella notte vengono incendiati i cassonetti intorno alla sua residenza ufficiale, marce e manifestazioni intorno alla Knesset e cresce il numero dei riservisti richiamati che si rifiutano di combattere a Gaza. Fioccano le denunce contro il piano Netanyahu e le condizioni dei palestinesi nella Striscia. "Gaza sta diventando il cimitero del Diritto Umanitario Internazionale", afferma il Capo dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Il dito è puntato anche contro l'immobilismo internazionale a dar voce alle critiche contro l'Europa Premier spagnolo Pedro Sanchez, che accusa l'Occidente di fallimento. "Il doppio standard su Gaza e Ucraina minaccia di minare la posizione globale dell'Occidente", dice. E intanto in Libano la forza di interposizione delle Nazioni Unite Unifil, segna un attacco israeliano, il più grave contro il suo personale, dal cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah a novembre. .