Droni israeliani attaccano contingente Unifil in Libano

00:01:57 min
|
1 ora fa

Suonano le sirene di Tel Aviv, l'allarme dello scudo antiaereo israeliano poco dopo le 8.00 del mattino dallo Yemen un missile balistico lanciato dagli Houti. Tenta di colpire la città. L'IDF l'intercetta e lo distrugge il primo attacco diretto dopo settimane di relativa calma, nessun danno o feriti, ma per qualche ora si ferma il traffico all'aeroporto Ben Gurion. L'allerta è alta, con più fronti aperti, la stretta militare su Gaza si fa più potente, e cresce la protesta interna capeggiata dai familiari degli ostaggi rapiti, dalla componente della società civile israeliana che chiede la fine dell'assedio su Gaza. E la giornata del disordine, una mobilitazione che punta dritta contro la politica oltranzista del Premier Netanyahu. Nella notte vengono incendiati i cassonetti intorno alla sua residenza ufficiale, marce e manifestazioni intorno alla Knesset e cresce il numero dei riservisti richiamati che si rifiutano di combattere a Gaza. Fioccano le denunce contro il piano Netanyahu e le condizioni dei palestinesi nella Striscia. "Gaza sta diventando il cimitero del Diritto Umanitario Internazionale", afferma il Capo dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Il dito è puntato anche contro l'immobilismo internazionale a dar voce alle critiche contro l'Europa Premier spagnolo Pedro Sanchez, che accusa l'Occidente di fallimento. "Il doppio standard su Gaza e Ucraina minaccia di minare la posizione globale dell'Occidente", dice. E intanto in Libano la forza di interposizione delle Nazioni Unite Unifil, segna un attacco israeliano, il più grave contro il suo personale, dal cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah a novembre. .

Israele satellite spiaIsraele satellite spia
mondo
Israele, lanciato satellite spia Ofek 19 nello Spazio
00:01:01 min
| 18 minuti fa
pubblicità
Parata in Cina: Xi Jinping insieme ai leader internazionaliParata in Cina: Xi Jinping insieme ai leader internazionali
mondo
Parata in Cina: Xi Jinping insieme ai leader internazionali
00:00:25 min
| 45 minuti fa
ERROR! Papa Leone XIV, "uomo non si realizza nel potere"ERROR! Papa Leone XIV, "uomo non si realizza nel potere"
mondo
Papa Leone XIV: "Uomo non si realizza nel potere"
00:01:38 min
| 1 ora fa
Trump, video della spazzatura dalla Casa Bianca fatto con ITrump, video della spazzatura dalla Casa Bianca fatto con I
mondo
Trump, video della spazzatura dalla Casa Bianca fatto con IA
00:01:31 min
| 1 ora fa
Cina, parata militare in occasione degli 80 anni dalla fine Seconda guerra Mondiale. Xi: il mondo chiamato a scegliere tra guerra e paceCina, parata militare in occasione degli 80 anni dalla fine Seconda guerra Mondiale. Xi: il mondo chiamato a scegliere tra guerra e pace
mondo
Cina, parata militare per 80 anni fine II guerra Mondiale
00:02:09 min
| 2 ore fa
Cina, Putin e Kim Jong Un sulla stessa auto alla ParataCina, Putin e Kim Jong Un sulla stessa auto alla Parata
mondo
Cina, Putin e Kim Jong Un sulla stessa auto alla Parata
00:00:18 min
| 2 ore fa
Xi Jinping con Putin e Kim Jong Un a Parata VittoriaXi Jinping con Putin e Kim Jong Un a Parata Vittoria
mondo
Xi Jinping con Putin e Kim Jong Un a Parata Vittoria
00:00:19 min
| 2 ore fa
ERROR! ESTR PAPA POTEREERROR! ESTR PAPA POTERE
mondo
Papa Leone XIV: "L'uomo non si realizza nel potere"
00:00:26 min
| 2 ore fa
Soccorsi terremoto in AfghanistanSoccorsi terremoto in Afghanistan
mondo
Terremoto Afghanistan, oltre 1.400 morti; migliaia i feriti
00:01:00 min
| 2 ore fa
Proteste a Gerusalemme per GazaProteste a Gerusalemme per Gaza
mondo
Gerusalemme, proteste per ostaggi e fine della guerra
00:01:00 min
| 3 ore fa
Eruzione vulcano HawaiiEruzione vulcano Hawaii
mondo
Hawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea
00:01:00 min
| 3 ore fa
BRasile, processo BolsonaroBRasile, processo Bolsonaro
mondo
Brasile, processo a Jair Bolsonaro per tentato golpe
00:01:00 min
| 3 ore fa
Israele satellite spiaIsraele satellite spia
mondo
Israele, lanciato satellite spia Ofek 19 nello Spazio
00:01:01 min
| 18 minuti fa
Parata in Cina: Xi Jinping insieme ai leader internazionaliParata in Cina: Xi Jinping insieme ai leader internazionali
mondo
Parata in Cina: Xi Jinping insieme ai leader internazionali
00:00:25 min
| 45 minuti fa
ERROR! Papa Leone XIV, "uomo non si realizza nel potere"ERROR! Papa Leone XIV, "uomo non si realizza nel potere"
mondo
Papa Leone XIV: "Uomo non si realizza nel potere"
00:01:38 min
| 1 ora fa
Trump, video della spazzatura dalla Casa Bianca fatto con ITrump, video della spazzatura dalla Casa Bianca fatto con I
mondo
Trump, video della spazzatura dalla Casa Bianca fatto con IA
00:01:31 min
| 1 ora fa
Cina, parata militare in occasione degli 80 anni dalla fine Seconda guerra Mondiale. Xi: il mondo chiamato a scegliere tra guerra e paceCina, parata militare in occasione degli 80 anni dalla fine Seconda guerra Mondiale. Xi: il mondo chiamato a scegliere tra guerra e pace
mondo
Cina, parata militare per 80 anni fine II guerra Mondiale
00:02:09 min
| 2 ore fa
Cina, Putin e Kim Jong Un sulla stessa auto alla ParataCina, Putin e Kim Jong Un sulla stessa auto alla Parata
mondo
Cina, Putin e Kim Jong Un sulla stessa auto alla Parata
00:00:18 min
| 2 ore fa
Xi Jinping con Putin e Kim Jong Un a Parata VittoriaXi Jinping con Putin e Kim Jong Un a Parata Vittoria
mondo
Xi Jinping con Putin e Kim Jong Un a Parata Vittoria
00:00:19 min
| 2 ore fa
ERROR! ESTR PAPA POTEREERROR! ESTR PAPA POTERE
mondo
Papa Leone XIV: "L'uomo non si realizza nel potere"
00:00:26 min
| 2 ore fa
Soccorsi terremoto in AfghanistanSoccorsi terremoto in Afghanistan
mondo
Terremoto Afghanistan, oltre 1.400 morti; migliaia i feriti
00:01:00 min
| 2 ore fa
Proteste a Gerusalemme per GazaProteste a Gerusalemme per Gaza
mondo
Gerusalemme, proteste per ostaggi e fine della guerra
00:01:00 min
| 3 ore fa
Eruzione vulcano HawaiiEruzione vulcano Hawaii
mondo
Hawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea
00:01:00 min
| 3 ore fa
BRasile, processo BolsonaroBRasile, processo Bolsonaro
mondo
Brasile, processo a Jair Bolsonaro per tentato golpe
00:01:00 min
| 3 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità