Droni su Danimarca e Norvegia, Nato: Mosca sconsiderata

Un attacco ibrido, la Danimarca definisce così il sorvolo dei droni non identificati sui siti militari del paese, tra cui la sua base più grande alludendo a un possibile coinvolgimento russo, e lo fa mentre la vicina Norvegia continua ad indagare su possibili avvistamenti di droni nei pressi della sua più grande base militare Orland, dove sono parcheggiati i suoi caccia F35. Per la polizia danese da uno a due droni sono stati osservati nella serata di venerdì, vicino e sopra la base militare di Karup, la più grande del paese, che ospita tutti gli elicotteri delle forze armate, la sorveglianza dello spazio aereo, la scuola di volo e le funzioni di supporto. Karup ospita anche alcune parti del comando di difesa. Non li abbiamo abbattuti, ha fatto sapere la polizia che sta collaborando con l'esercito nelle indagini. Come sta accadendo in Norvegia, dove l'esercito sta collaborando con la polizia per determinare se si è trattato effettivamente di droni. C'è un paese importante che rappresenta una minaccia per la sicurezza dell'Europa e della Russia, ha detto il Primo Ministro danese Mette Frederiksen. Accuse che Mosca ha finora respinto fermamente. Stiamo assistendo a ogni tipo d'azione russa dalla disinformazione ad atti di sabotaggio fino all'uso dell'immigrazione clandestina come arma, quindi, siamo già in una guerra ibrida con la Russia, ha detto il commissario UE per l'economia Valdis Dombrovskis. Sappiamo che le ambizioni imperialiste ed espansionistiche della Russia si estendono oltre l'Ucraina. Mosca parla apertamente di invadere altri paesi, anche UE e NATO, ha spiegato, evidenziando l'importanza anche per i Baltici del piano lanciato da Bruxelles sulla costruzione di un muro di droni per affrontare le incursioni e le provocazioni russe. Questi atti sono un escalation, sono sconsiderati e mettono in pericolo vite umane, e la Russia ne ha la piena responsabilità. La risposta dell'alleanza è stata vigorosa, e continuerà a rafforzarsi, ha commentato l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare della NATO. .