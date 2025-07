Due incendi hanno devastato la Turchia nord-occidentale nella notte di mercoledì 16 luglio, bruciando terreni forestali e danneggiando alcune aree residenziali. L'incendio nel distretto di Sarkoy, nella provincia di Tekirdag, è iniziato martedì pomeriggio e ha portato all'evacuazione di tre città per precauzione, causando anche il ricovero di quattro persone in ospedale. I vigili del fuoco hanno lavorato da terra e dall'aria per contenere le fiamme.