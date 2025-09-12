Ecco chi è Tyler Robinson, ventiduenne in arresto per omicidio Kirk

Tyler Robinson, 22 anni, è nato in un tranquillo sobborgo di Saint George, una città dello Utah che si trova nella zona sud-occidentale dello Stato. Secondo la polizia avrebbe preferito uccidersi piuttosto che arrendersi. Rientrato da Orem, dove Charlie Kirk è stato ucciso, il ragazzo avrebbe avuto una brutta discussione con il padre che lo aveva riconosciuto nelle immagini diffuse dall'FBI. Nonostante il padre sia un elettore repubblicano registrato, il ragazzo non ha alcuna affiliazione politica e non ha votato alle ultime due elezioni. Dal padre, Robinson ha però ereditato la passione per le armi che maneggia sin dall'infanzia. Il Governatore dello Utah ha raccontato alla stampa che un familiare, in seguito a una conversazione avvenuta tempo fa con il reo confesso, avrebbe rilevato nel ragazzo un maggiore coinvolgimento politico. La chiacchierata sarebbe avvenuta prima del 10 settembre. Durante una cena di famiglia il presunto killer aveva annunciato che Kirk sarebbe andato alla Utah Valley University. Il ragazzo aveva anche spiegato perché non stimasse l'influencer conservatore, ritenendo che fosse un uomo pieno di odio e che lo diffondesse. Gli investigatori hanno sentito anche un coinquilino del ragazzo, che ha mostrato agli investigatori una chat sull'App di messaggistica Discord. Il fatto che l'account sia effettivamente riconducibile a Robinson è ancora da dimostrare, ma in un post il titolare del profilo parla di un fucile e di incisioni su proiettili. Sui bossoli trovati vicino al campus dove è avvenuta la sparatoria erano incise frasi riconducibili ad ambienti della sinistra radicale. Robinson aveva ottenuto una borsa di studio per frequentare la Utah State University grazie all'ottimo rendimento scolastico ottenuto al liceo, dove si era diplomato nel 2021. Tuttavia, aveva seguito le lezioni per un solo semestre, per poi abbandonare gli studi. .