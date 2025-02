A Giza, il 17 febbraio, il crollo parziale di un edificio ha causato 10 morti e 3 feriti, secondo il ministero della Salute egiziano. Quindici ambulanze sono intervenute sul posto a Kerdasa, trasferendo i feriti in ospedale. Secondo Al-Ahram, l’incidente è stato provocato da un’esplosione dovuta a una fuga di gas. In Egitto, i crolli edilizi sono frequenti a causa di standard di costruzione carenti in molte aree.