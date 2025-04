Il 28 aprile in Canada si sono aperti i seggi per le elezioni generali, con i liberali di Mark Carney in vantaggio sui conservatori di Pierre Poilievre. Le minacce di dazi e annessioni da parte di Trump hanno acceso il patriottismo e rafforzato Carney. I conservatori puntano sulla promessa di ridurre il costo della vita. Sono 28 milioni gli elettori chiamati a scegliere i 343 deputati.