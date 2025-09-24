Elezioni in Moldavia, la presidente denuncia ingerenze russe

Un voto decisivo non solo per la Moldavia. Le prossime elezioni parlamentari possono infatti avere conseguenze importanti sull'adesione all'Unione Europea del Paese, e dunque sull'intera geografia dell'Est Europa. La Moldavia, un Paese da 2,4 milioni di persone, incastonato fra Ucraina e Romania, in maggioranza di lingua rumena ma con minoranze ucraine e russe, in particolare nell'autoproclamata Repubblica di Transnistria sotto tutela russa, è infatti da sempre in bilico tra Est e Ovest. Lo scorso anno il referendum sull'adesione all'Unione Europea è passato, ma solo con il 50,4% dei voti. A sfidarsi per il controllo del Parlamento saranno il partito Azione e Solidarietà, attualmente al governo, filo-europeo, e il cosiddetto blocco patriottico, una formazione che raggruppa i partiti di opposizione filo-russa. Stando ai sondaggi, i filo-europei dovrebbero perdere la maggioranza assoluta dei seggi e saranno costretti ad un governo di coalizione con i partiti minori. La leader del partito di governo e anche la presidente del Paese, la filo-europea Maia Sandu, che negli ultimi giorni ha avvertito gli elettori sull'importanza di queste elezioni. Secondo la presidente, il Cremlino starebbe spendendo centinaia di milioni di euro per comprare centinaia di migliaia di voti, inondando la sfera pubblica con decine di bugie ogni giorno. Il Cremlino ha risposto negando ogni ingerenza e accusando le autorità moldave di fomentare l'isteria antirussa pur di vincere le elezioni. Che il Paese sia un crocevia fondamentale per l'Europa, lo dimostra l'apparizione a fine agosto, nel giorno dell'indipendenza, ma anche dell'inizio della campagna elettorale, dei leader di Francia, Germania e Polonia, Macron, Merz e Tusk, che sono volati a Chisinau e sono saliti sul palco per mostrare il proprio appoggio alla filo-europea Maia Sandu. Nel Paese la tensione in vista del voto resta alta. Nei giorni scorsi la polizia ha fatto oltre 200 perquisizioni e ha arrestato 74 persone con l'accusa di preparare rivolte di massa e azioni di destabilizzazione, coordinate dalla Federazione russa, attraverso figure criminali. L'ex presidente filo-russo Dodon ha accusato il regime criminale del partito al governo di voler intimidire, spaventare e silenziare la popolazione. Sandu replica accusandolo di voler riportare la Moldavia sotto la sfera di influenza russa. Il governo del suo partito deve però affrontare il malcontento della popolazione che è reale, e legato all'inflazione e alla bassa crescita economica dovuta anche alla guerra nella vicina Ucraina. A decidere, come accade spesso, sarà il 40% di elettori che i sondaggi danno ancora come indecisi. .