Elezioni Polonia, Von der Leyen: fiduciosa

L'Europa si dice fiduciosa, non certo entusiasta e certamente neanche soddisfatta. Sceglie l'aggettivo fiduciosa per fare gli auguri al nuovo presidente polacco. Nazionalista, euroscettico, fan di Trump, sovranista, Navrovski rappresenta insomma, tutto ciò che a Bruxelles è visto con sospetto. Ma sarà lui ora a capo dello Stato polacco e come il suo predecessore Duda, farà valere le ragioni del Partito di destra Diritto e giustizia, per fermare le riforme messe in campo dal primo ministro Donald Tusk, popolare, filo-europeo, ex presidente del Consiglio UE. Tusk, che governa da un anno e mezzo convivendo con un presidente nazionalista, sperava nella vittoria dell'avversario di Navrovski, il sindaco di Varsavia Trzaskowski, ma per un punto percentuale dovrà invece tentare far passare le nuove leggi con l'ostilità del Presidente della Repubblica. Questi tra l'altro rappresenta la Polonia in importanti forum internazionali, come quello della NATO. La Polonia rimane così sempre in bilico tra europeismo ed euroscetticismo, tra nazionalismo di destra e centrismo moderato di sinistra. Ma il paese sta diventando sempre più importante qui in Europa, e sta formando un importante asse politico complice la guerra in Ucraina anche con Francia e Germania. Per questo Ursula Von Der Leyen si è detta fiduciosa di una buona collaborazione con il nuovo presidente. Il governo polacco sta tentando di riformare il paese eliminando leggi problematiche sul rispetto dello stato di diritto che erano state approvate dai sovranisti prima del 2023 e ha paura quindi che l'elezione di Navrovski blocchi questo processo. Questo è il motivo per cui sia la Commissione europea che il presidente tedesco hanno tenuto a ricordare l'importanza di queste riforme. Molto soddisfatti invece dell'esito del voto il premier ungherese Orban e il Partito dei Conservatori europei, che salutano la vittoria di chi ha scelto la sovranità alla sottomissione. .