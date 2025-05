Elezioni Portogallo, ultradestra Chega seconda forza in parlamento

Il voto all'estero conferma la storica affermazione dell'ultradestra populista in Portogallo e il partito Chega che con il conteggio dei voti all'estero raggiunge 60 seggi e diventa così il maggior partito di opposizione. I portoghesi costretti a emigrare per colpa dei partiti tradizionali hanno voluto che Chega fosse il primo partito, perché vivono in paesi che conoscono da tempo i problemi che il Portogallo sta affrontando ora, ha commentato il presidente e fondatore della formazione. di ultradestra André Ventura, un'ondata populista da addebitare tra le altre cose, secondo alcuni analisti, alle politiche degli ultimi anni che hanno visto il paese un rifugio per pensionati e stranieri determinando un aumento dei prezzi e del costo della vita. Un'affermazione che segna anche la fine del bipartitismo. Il Portogallo infatti alle terze elezioni legislative anticipate in quattro anni senza una maggioranza chiara espressa dalle urne, si appresta a vivere una nuova stagione politica, con l'incognita dell'ingovernabilità e la fine di un bipolarismo che reggeva dal 1974, dalla caduta della dittatura, trovare una maggioranza parlamentare sarà complicato. Con la vittoria della coalizione di centrodestra del primo Ministro uscente, Luis Montenegro, che ha conquistato 89 seggi ben al di sotto dei 119 necessari per ottenere la maggioranza e il Partito Socialista che resta il secondo partito più votato a livello nazionale, ma fermo a 58 seggi e che secondo quanto riferito da Montenegro non sembra intenzionato ad un accordo di larga maggioranza, trovare i numeri in aula non sarà facile. La gente vuole questo governo e questo primo Ministro, ha commentato Montenegro, aggiungendo che manterrà la promessa di non stringere accordi con Chega. Intanto, il Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa si incontrerà nuovamente con le delegazioni dei tre principali partiti ed è probabile che dia l'incarico Sati G24. .