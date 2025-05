Elezioni presidenziali in Polonia, è testa a testa tra Trzaskowski e Nawrocki

La Polonia arriva al voto divisa in 2. Da una parte Rafal Cakowski, sindaco liberale di Varsavia, membro di piattaforma civica, lo stesso partito del primo ministro europeista Donald Tusk, dall'altra Karol Navrovski, storico sovranista di diritto e giustizia vicino al presidente uscente conservatore Duda. La polarizzazione nel paese rispecchia le divergenze tra aree urbane e rurali. Le prime orientate verso l'integrazione europea, le seconde più sensibili a temi ideologici. Molti giovani elettori hanno espresso insoddisfazione nei confronti dei due principali partiti del paese che i candidati rappresentano sostenendo la necessità di un cambiamento nel panorama politico. L'esito del voto determinerà non solo l'assetto istituzionale interno, ma la capacità del governo guidato da Donald Tusk di proseguire il percorso di normalizzazione con Bruxelles, iniziato con la vittoria dell'ex Presidente del Consiglio europeo ad ottobre 2023. In Polonia il Presidente della Repubblica può porre il veto su leggi approvate dal Parlamento e rinviarle al Tribunale costituzionale, influenzando l'iter legislativo e incidendo sulla stabilità politica. L'attuale presidente uscente Duda, sostenuto dal Partito Diritto e Giustizia, ha più volte esercitato questo potere, impedendo le riforme proposte dall'esecutivo Tusk. La Commissione alla Polonia dopo l'avvio del processo di ripristino dello stato di diritto da parte del governo guidato da Donald Tusk. Ma le misure proposte sono state bloccate a causa dell'opposizione del presidente uscente. Guardando fuori dai confini del paese, i due candidati condividono una netta linea di opposizione alla Russia e il sostegno militare a Kiev. Divergono su altri temi. Navrovski, critico nei confronti dell'UE, vorrebbe rafforzare i legami con l'Ungheria e ottenere indipendenza dalla NATO e dagli Stati Uniti, mentre Cajkovski sostiene il consolidamento dell'asse franco-tedesco e il rafforzamento del pilastro europeo della sicurezza. Sarà un serrato testa a testa e bisognerà attendere fino all'ultimo voto per capire quale delle due anime avrà la meglio. Cristiana all'ultimo voto per capire quale delle due anime avrà la meglio. .