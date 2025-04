Elicottero precipita nel fiume Hudson: sei morti

Nessun sopravvissuto, è durata pochissimo la speranza di salvare almeno alcune delle persone a bordo dell'elicottero precipitato nell'Hudson. Il braccio di fiume a Ovest di Manhattan che separa New York dal New Jersey. Morto il pilota, morti cinque turisti spagnoli a bordo insieme a lui, tra loro tre bambini. Si trattava della famiglia di Agustin Escobar, Presidente del ramo spagnolo della Siemens. Ha perso la vita insieme a moglie e figli. Erano decollati dall'eliporto di Manhattan all'estremità meridionale dell'isola. L'elicottero appartenente a una compagnia che effettuava voli turistici, ha virato a Ovest e si è diretto a Nord, risalendo l'Hudson per poi tornare indietro sempre sopra il fiume. È a questo punto che qualcosa è andato storto. Il pilota ha perso il controllo del mezzo che si è avvitato fino a precipitare capovolto nell'acqua. In una giornata di gelo fuori stagione, i soccorsi sono stati vani, nessuno ce l'ha fatta. Ora si indaga sulla dinamica dell'incidente ancora misteriosa. Sembra però che la compagnia avesse avuto già altri problemi in passato. Dal 77 sono state almeno 32 le vittime degli incidenti in elicottero a New York, una città dove questo tipo di voli è al centro di polemiche anche per via del rumore e dell'inquinamento. Nel 2009 cinque turisti italiani precipitarono nell'Hudson mentre si godevano un volo turistico in elicottero, non si salvò nessuno. .