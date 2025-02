Elon Musk lancia "Mega", il movimento per "rendere l'Europa di nuovo grande"

Essere il braccio destro del neo eletto presidente degli Stati Uniti, oltre che capo del nuovo dipartimento per l'efficienza governativa, non erano traguardi sufficienti per il patron di X. Adesso Elon Musk punta all'Europa. In un tweet pubblicato sul suo social network, infatti, il tykoon americano si è rivolto direttamente alla popolazione europea invitandola ad aderire ad un nuovo movimento da lui battezzato Mega. Lo slogan nato sulla falsariga del più noto maga Make America Great Again, coniato dal suo alleato Trump, ambirebbe a rendere di nuovo grande l'Europa. Un intento che già lo scorso luglio il premier ungherese Viktor Orban aveva dichiarato durante il suo semestre di presidenza UE. Come questo obiettivo vada perseguito non è dato sapere, ma è possibile immaginarlo, vista la propensione del proprietario di Tesla per i partiti europei di estrema destra. Noto per esempio il suo endorsement alL'AFD Alternativa per la Germania, al momento al secondo posto nei sondaggi in vista delle elezioni anticipate che si terranno nel paese il 23 febbraio. Conservatore, nazionalista, anti immigrazione e anti integrazione europea, il partito guidato da Alice Weidel rappresenterebbe per Musk l'unica speranza per la Germania. Intanto ad accogliere immediatamente l'appello del n1 di SpaceX è il vicepremier italiano Matteo Salvini, che vede l'occasione ideale per aderirvi nel meeting dei sovranisti europei previsto in Spagna nel fine settimana. Tra i presenti Victor Orban, Marine Le Pen, il leader del Partito della Libertà olandese Geert Wilders, l'ultra nazionalista austriaco Kickl, il populista ceco Babis. Ecco la platea a cui Musk sembrerebbe rivolgersi per costruire il suo ideale di Europa. .