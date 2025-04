Elon Musk prende le distanze da Trump sui dazi: "Spero in libero scambio in futuro"

Se fino ad adesso si erano sempre mostrati allineati e concordi su tutto, a spezzare la sintonia tra il Presidente statunitense e il suo braccio destro Elon Musk sono stati i dazi. Le nuove tariffe progettate da Trump non piacciono infatti all'uomo più ricco del mondo che proprio in questi giorni ha preso per la prima volta le distanze dall'alleato. In più modi il patron di X ha infatti manifestato profondi dubbi nei confronti delle idee economiche trumpiane. Uno di questi è stato il video, condiviso sul suo social network, in cui l'economista e teorico del neoliberismo Milton Friedman spiegava la propria idea del libero mercato attraverso la cosiddetta parabola della matita. Nella clip, il premio Nobel per l'economia illustrava come una semplice matita non potesse essere fabbricata da una sola persona, dato che ogni suo minimo componente proviene da una diversa zona del pianeta, e quindi dal lavoro di individui distanti e differenti tra loro, uniti però dalla pura magia del sistema dei prezzi. Il proprietario di Tesla è stato anche più esplicito in occasione del congresso della Lega, durante il quale è intervenuto in videocollegamento, e oltre ad acclamare il Vicepremier Salvini ha ribadito la propria contrarietà alla politica dei dazi. "Spero che per quanto riguarda i dazi ci sposteremo a una situazione di 0 dazi in futuro, con una zona di libero scambio tra l'Europa e il Nord America". Anche lo scontro tra il capo del DOGE e il consigliere commerciale della Casa Bianca Peter Navarro contribuisce a delineare il clima di tensione causato dalla politica dei dazi. A quest'ultimo, che lo aveva definito un assemblatore piuttosto che un produttore di automobili, Musk ha risposto definendolo un vero idiota e più stupido di un sacco di mattoni. Ma Musk non è il solo che, per quanto aperto sostenitore della rielezione di Trump, adesso gli muove delle critiche. Al suo fianco si schierano infatti numerosi altri magnati americani, preoccupati dalle conseguenze disastrose delle nuove tariffe sui mercati azionari mondiali. Tra questi anche l'investitore di fondi speculativi Bill Ackman, che in un tweet pubblicato su X ha suggerito al Tycoon di istituire una moratoria di 90 giorni sui dazi. Per l'imprenditore l'entrata in vigore delle nuove tariffe rappresenterebbe infatti una guerra nucleare economica contro tutti i Paesi del mondo, che azzererebbe i consumi e gli investimenti delle imprese. .