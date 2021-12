Ema: uno dei vaccini ad mRna autorizzato per bambini

Con sei trattamenti e cinque vaccini siamo adesso in una posizione di vantaggio e abbiamo molti più strumenti a disposizione. Siamo pronti in caso sarà necessario cambiare i vaccini attuali e terzo rispetto a tutti i dati che potrebbero sostenere questo cambiamento, adesso dobbiamo aumentare la somministrazione di vaccini e di Booster e di forniture di questi vaccini. Anche i bambini possono avere conseguenze gravi a causa del Covid e uno dei vaccini a mRNA è stato utilizzato per l'uso nei bambini e altri sono ancora sotto revisione, in modo che potremmo avere anche un secondo vaccino per i bambini.