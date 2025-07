Emergenza caldo, giorni difficili in molta parte dell’Europa

L'immagine del momento è quella della Torre Eiffel chiusa al pubblico per il caldo. Non è il disagio maggiore, ma è emblematico di come tutta l'Europa stia faticando di fronte all'ondata di altissime temperature ben al di sopra della media stagionale. È un inizio estate che ricorda quella del 2003, quando proprio in Francia ci furono circa 10mila vittime in più del solito causate dalla calura. Per questo gli ospedali sono in regime di allerta e gli amministratori locali stanno cercando di sensibilizzare la popolazione, invitandola a prestare attenzione e soccorso ai più deboli come anziani e bambini. L'allerta rossa riguarda quasi tutto il territorio nazionale. Simile emergenza anche nel Regno Unito, investito ugualmente da temperature insolite e sopra la media, che stanno caratterizzando anche il Torneo di Wimbledon e stanno mettendo in difficoltà, specialmente i collegamenti ferroviari. Nel sud della Spagna si è toccato il picco invece di 46 gradi, erano settant'anni che non si registravano temperature così alte. Temperature ben oltre i 30 gradi anche in Belgio, in Olanda e in Svizzera. Insieme al caldo c'è anche, ovviamente, l'emergenza incendi che stanno mettendo in difficoltà la Grecia e nel Regno Unito, si sono moltiplicati pericolosi incendi boschivi. Renato Cohen, Sky TG 24. .