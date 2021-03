Emergenza virus, nel mondo quasi 123 milioni di contagi

Oltre 2,7 milioni di decessi sono quelli provocati dal COVID19 a livello globale. È quanto emerge dai conteggi della John Hopkins University, allo stesso tempo il bilancio complessivo dei contagi accertati è salito a quasi 123 milioni di casi nel mondo, gli Stati Uniti restano il Paese con il maggior numero di vittime, oltre 540000 persone decedute ma non si arresta il dramma in Brasile con più di 300000 vittime, il cui ultimo bollettino registra il bilancio più pesante in termini di vite umane nell'arco delle 24 ore, 1999 morti per coronavirus, come annunciato dal Consiglio nazionale delle segreterie di salute, annulla balzo il discorso televisivo del Presidente Jair Bolzonaro che è stato contestato in molte città per aver tentato di rassicurare la popolazione annunciando che tutti i brasiliani saranno vaccinati entro l'anno. Intanto Cuba prevede di iniziare la campagna di vaccinazione a giugno, il paese ha due candidati vaccini, Suberan A2 e Abdallah in fase 3, l'ultima prima della approvazione anche in Asia la situazione resta difficile, in India si registrano oltre 160000 morti da inizio pandemia non solo il Ministero della sanità ha annunciato la scoperta di una nuova variante del coronavirus, una doppia mutazione diversa da quelle già individuate in altri paesi, mentre l'ultimo bollettino epidemiologico dell'organizzazione mondiale della sanità sottolinea che tutti i paesi dell'Europa centro orientale, hanno osservato un nuovo aumento delle infezioni nella settimana fino al 21 marzo. Un caso è la Polonia, che ha registrato 151918 nuovi casi negli ultimi 7 giorni,.